Roma, Fonseca sull'infortunio di Mkhitaryan: "Sarà difficile vederlo contro il Parma"

Intervistato da Roma Tv, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha analizzato così la vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar in Europa League: "È stato importante vincere e non prendere gol, ma non è finita. La Roma è un esempio di come si possa rimontare, l'ha fatto col Barcellona. Lo Shakhtar è una squadra fortissima, li conosco bene e vorranno ribaltare tutto in casa. A Kiev sarà difficile".

Come sta Mkhitaryan?

"Dobbiamo vedere cosa è successo, domani valuteremo ma col Parma sarà difficile vederlo. Perderlo è stato un duro colpo, ma Borja Mayoral è entrato bene".

Si poteva fare meglio sui lanci in profondità?

"Sì, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo fatto i movimenti col tempo giusto. Poi nel primo tempo non siamo ripartiti velocemente dopo il recupero palla, siamo tornati troppo indietro. Si poteva rischiare qualcosa in più".

Cosa non le è piaciuto?

"Abbiamo concesso qualche contropiede allo Shakhtar, dobbiamo evitare questi momenti. Hanno avuto qualche occasione che potevano sfruttare meglio".