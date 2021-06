Roma, Gollini è più di un'idea: Tiago Pinto pronto a investire 15 milioni di euro

Pierluigi Gollini è un'ipotesi concreta per la porta della Roma nonostante ancora non siano iniziate le trattative vere e proprie. Tiago Pinto è pronto a spingersi fino a un'offerta da 15 milioni di euro per il portiere dell'Atalanta, che in giallorosso ritroverebbe diversi amici come Cristante, Spinazzola ed El Shaarawy, con cui ha condiviso anche diverse vacanze. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.