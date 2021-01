Roma, Gonzalo Montiel resta il primo obiettivo per la fascia destra: costa 5 milioni

Nonostante il contatto con il Lille per Celik, La Repubblica oggi in edicola sostiene che l'obiettivo principale per rinforzare la fascia destra giallorossa resta Gonzalo Montiel del River Plate. Il classe '97 è in scadenza di contratto e, per prelevarlo immediatamente, la Roma deve sborsare circa 5 milioni di euro.