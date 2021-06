Roma, i buoni uffici con Mendes e la presenza di Mourinho: ecco le chiavi per Sergio Oliveira

Nonostante le notizie che arrivano dal Portogallo lo diano più vicino alla Fiorentina, secondo Il Corriere dello Sport la Roma sarebbe in vantaggio per il centrocampista del Porto Sergio Oliveira. L'origine portoghese del direttore generale e gli ottimi rapporti con Mendes grazie all'arrivo di Mourinho, avrebbero permesso ai giallorossi di balzare in avanti nel gradimento del giocatore che ieri ha compiuto 29 anni festeggiando in ritiro con la Nazionale portoghese.