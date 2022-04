Roma, i Friedkin investono nel calcio: vicino l'acquisto del Cannes. Interesse per il Courtrai

La famiglia Friedkin continua a investire nel mondo del calcio e dopo l'acquisto della Roma è vicina all'acquisto del Cannes, squadra francese dell'omonima città nota per il Festival del cinema, che attualmente milita nella National 3, l'equivalente dell'Eccellenza italiana. L'interesse è concreto ed è anche unito alla possibilità della costruzione di un nuovo stadio oltre che quella di rendere il club come una sorta di satellite dei giallorossi. Non solo, la famiglia proprietaria della Roma, sarebbe interessata anche ai belgi del Courtrai, squadra di prima divisione che ha accolto in prestito lo statunitense Reynolds. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.