Roma, i “regali” per Mou e l’impellenza a sinistra

La settimana della Roma si apre, suo malgrado, con un’esigenza in più. La sostituzione di Leonardo Spinazzola rappresenta un problema per i giallorossi, specie ora che l’esterno sinistro si era affermato alla stregua di uno dei migliori interpreti del ruolo a livello continentale. La rottura del tendine d’Achille di fatto obbliga i giallorossi ad intervenire in sede di trattative e a valutare tutte le possibili alternative, anche aumentando la cifra messa in preventivo per il mercato in entrata. Tanti nomi sondati ma nessuna consultazione già chiusa, specie rispetto ai profili di Dimarco che resterà all’Inter, e di Biraghi che al momento non interessa ai giallorossi. Ci sarà tempo e modo per entrare nel merito della questione, magari dopo avere chiuso le trattative sull’asse Roma-Premier con Wolverhampton ed Arsenal. Rui Patricio e Xhaka restano gli obiettivi primari da perseguire, Mourinho aspetta i suoi “regali”.