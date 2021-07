Roma, i regali per Mou: tre ruoli caldi

Dopo i primi tuoni di Mourinho in conferenza è tempo di arrivare ai regali. Quelli che lo stesso Special One ha richiesto a gran voce a Tiago Pinto, e che i giallorossi potrebbero essere in condizione di portare a disposizione del tecnico portoghese già nel corso di questa settimana. Il primo in ordine di tempo dovrebbe essere Rui Patricio: per il portiere del Wolverhampton la trattativa è sostanzialmente chiusa. Si attendono solo i passaggi formali per definire l’affare. Poi la priorità andrà alla ricerca di un sostituto di Spinazzola: ruolo per cui sono stati accostati ai giallorossi diversi profili ma ancora nessuno che si possa definire a tutti gli effetti come il prescelto. Poi sarà la volta di Xakha. Il centrocampista svizzero ha un accordo con i giallorossi a cui però non corrisponde una eguaglianza di vedute economiche tra la Roma e l’Arsenal per il suo cartellino. Se ne riparlerà. Mourinho spera a breve.