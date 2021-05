Roma, Ibanez: "Derby importante, da vincere. Non pensavo di fare 50 presenze così presto"

Roger Ibanez, difensore della Roma, a pochi minuti dal derby della Capitale contro la Lazio è intervenuto al microfono di Roma Tv: "Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, è importante e giochiamo con l’atteggiamento giusto, cercando di vincere”.

I tifosi vi sono stati vicini in settimana.

“Dobbiamo ringraziarli sempre per la forza che ci danno. La partita è importante per noi e per loro”.

Presenza numero 50 con la Roma.

“50 partite sono tante, quando sono arrivato non pensavo di farle così rapidamente, ma sono molto contento di questo”.