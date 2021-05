Roma, Ibanez: "Dobbiamo fare la rimonta. Mourinho ci guarda? Noi giochiamo per noi"

Anche Roger Ibanez, difensore della Roma, ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia della sfida al Manchester United, semifinale di Europa League in programma domani sera: "Domani è un'altra partita importante per noi e dobbiamo giocare sempre con lo stesso atteggiamento. Dobbiamo fare la rimonta, nel calcio niente è impossibile. Sotto osservazione da parte di Mourinho? No, noi giochiamo per noi".