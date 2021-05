Roma, Ibanez può partire. Prende quota l'ipotesi Bailly del Manchester United

Movimenti in difesa in casa Roma. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mancini, Smalling e Kumbulla sono i punti fermi della retroguarda giallorossa. Per fare spazio ad un nuovo innesto servirà una cessione, e il primo candidato è Roger Ibañez. In questo modo potrebbe prendere quota la pista che porta a Eric Bailly del Manchester United, che ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe raggiungere Mourinho in giallorosso un giorno.