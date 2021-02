Roma, Ibanez: "Voglio un trofeo in giallorosso: lavorerò duramente per riuscirci"

Il difensore della Roma, Roger Ibanez, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Braga in Europa League: "Il nostro obiettivo è quello di lavorare partita per partita, adesso pensiamo al Braga, poi vedremo. Attacchiamo e difendiamo con tutti gli effettivi, da squadra. Siamo migliorati. Sto bene e ho recuperato: sarò a disposizione per la gara di domani. Spero di vincere qualcosa con la Roma e voglio lavorare duro per riuscirci".