Roma, il Marsiglia offre 7-8 milioni per Veretout: Tiago Pinto lo valuta più del doppio

vedi letture

Jordan Veretout non è più indispensabile per la Roma ed è per questo che in estate potrebbe cambiare aria. Nessuno lo vuole svendere perché comunque è un patrimonio giallorosso con contratto fino al 2024, ma l'idea è quello di cederlo per far spazio a giocatori più funzionali per Mourinho. Il francese ha ricevuto un'offerta dal Marsiglia, che al club romanista ha proposto 7-8 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Decisamente troppo pochi per la Roma che invece lo valuta non meno di 20 milioni di euro e che dunque per cederlo aspetterà di ricevere una proposta all'altezza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.