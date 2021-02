Roma, il primo mese di Tiago Pinto: "A volte mi sono sentito come il Candido di Voltaire"

vedi letture

Parlando oggi in conferenza stampa, il neo dg della Roma Tiago Pinto ha commentato così il suo primo mese di esperienza romana: “Ci sono stati dei momenti che sembravo come quel personaggio di Voltaire che, dove metteva piedi, faceva accadere dei problemi (ride, ndr). Parlando più seriamente, sono stati dei giorni complicati perché sono arrivato nel bel mezzo del mercato invernale. Ho goduto del sostegno delle persone che lavorano nella Roma, ho goduto della fiducia della proprietà. La Roma è un club con grande potenziale, si può costruire una struttura ancora più vincente, da oggi potrò dedicarmi ancor più in questo, potrò sviluppare tutti i vari dipartimenti per rendere la Roma più forte”.