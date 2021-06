Roma, il Wolverhampton fermo alla richiesta di 12 mln per Rui Patricio: Mendes al lavoro

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il Wolverhampton è fermo sulla sua richiesta di 12 milioni per il suo portiere Rui Patricio. Jorge Mendes potrebbe essere un fattore positivo in questa trattativa, per la quale c'è già il sì dell'estremo difensore, e nei prossimi giorni proverà a mediare per accontentare Jose Mourinho.