Roma, in arrivo un nuovo membro nello staff di Ranieri. È il fisioterapista Pucinischi

Arrivano novità sulla composizione dello staff tecnico della Roma agli ordini di mister Claudio Ranieri, almeno secondo quanto viene riferito nell'edizione online del Corriere dello Sport. In arrivo un nuovo fisioterapista, si chiama Lino Pucinischi e a lui sarà affidato un compito tutt'altro che semplice, quello di provare a prevenire gli infortuni e di uniformare l'approccio alle problematiche di carattere fisico.

Professionista che fa parte della scuderia guidata dal manager Pietro Chiodi, la stessa a cui si affida anche il tecnico giallorosso Ranieri, nelle idee del club dovrà aiutare a gestire il lavoro quotidiano, tentando di fare una forma più omogenea sia dentro che fuori dal rettangolo verde.

Intanto ieri sera mister Ranieri commentava così la sconfitta interna per 0-2 contro l'Atalanta: "Finché abbiamo avuto la forza abbiamo risposto colpo su colpo, siamo tornati giovedì. Gasperini ha potuto fare dei cambi appropriati, io no perché non avevo centrocampisti perché Pisilli era squalificato. Peccato perché avevamo avuto anche la palla del pareggio con Dovbyk e Mancini: sono episodi, che se insisti e sei determinato riesci a portarli dalla propria parte. Questa squadra, l'Atalanta, ha tutti i crismi per lottare per lo Scudetto e se le cose vanno così, sarà veramente un bel campionato".