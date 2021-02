Roma, Kumbulla torna in gruppo: "Una delle cose che mi erano mancate di più"

Tramite il proprio profilo Instagram, Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha manifestato la sua gioia per essere rientrato in gruppo ed essere pronto per la sfida di domenica contro il Milan: "Una delle cose che mi erano mancate di più". L'ex difensore dell'Hellas Verona, dunque, si candida per giocare nel big match di domenica alle 20:45 contro il Milan, a cui ha segnato un gol nella partita di andata.