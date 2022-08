Roma, l'Ajax ha chiamato Pinto per Kluivert: possibile trattativa in caso di addio di Antony

Secondo quanto riportato da Il Tempo non c'è ancora accordo tra Roma e Fulham per la cessione di Justin Kluivert. Gli inglesi hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ma anche nel caso in cui il giocatore disputi almeno il 50% delle partite. Pinto si è opposto perché vorrebbe condizioni più "facili" per raggiungere l'obbligo. Intanto si è fatto vivo l'Ajax, che in caso di cessione di Antony al Manchester United, sarebbe pronto a trattare l'attaccante figlio d'arte. Resta da capire se lo stesso Kluivert sarebbe disposto a tornare nel club in cui è cresciuto.