Roma, la carica di Abraham: "Ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra"

L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sugli alti e bassi vissuti nella sua esperienza nella Capitale: "Sono cose che capitano nel calcio. Questa volta è accaduto a me di attraversare degli alti e dei bassi nel corso della stagione, ma prima era successa ad altri calciatori e capiterà ancora. Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per il verso giusto. In questa è vero, sono partito un po’ lentamente, ma ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra. E poi sono anche convinto che questi momenti alla lunga ti rendano più forte".