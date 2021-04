Roma, la Juve chiederà uno sconto a Sarri ma lui non è intenzionato a concederlo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è probabile che la Juventus, sapendo che Maurizio Sarri sta trattando con la Roma in vista della prossima stagione, chieda al tecnico una transazione, in modo da risparmiare qualcosa rispetto ai 2,5 milioni di penale che dovrebbe pagare perché ha deciso di non affidargli la panchina della prossima stagione. Il tecnico è convinto di non essere stato trattato come meritava realmente e per questo non ha intenzione di fare sconti, ma tutto questo non fermerà il suo approdo in giallorosso. L'incontro decisivo dovrebbe avvenire dopo le semifinali contro il Manchester United.