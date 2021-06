Roma, la settimana del Mou. Sbarco, presentazione: ecco il piano

Se è vero che l’attesa aumenta il piacere, lo sbarco di Mourinho nella Capitale rappresenterà l’apice di un countdown iniziato il 4 maggio scorso, giorno dell’ufficialità dello Special One. Ora, però, ci siamo veramente: a Trigoria è tutto pronto o quasi per l’arrivo del portoghese. I nuovi uffici dei Friedkin saranno vicini a quello dell’allenatore e a farla da padrone saranno le ampie vetrate che daranno direttamente sul campo d’allenamento. All’interno del centro sportivo anche dipendenti e addetti ai lavori ormai non parlano d’altro perché la voglia di abbracciare Mourinho è trasversale. Va dai giocatori ai dirigenti, passando per tifosi, magazzinieri e cuochi. Insomma, nessuno escluso. Sette giorni, però, bisognerà ancora aspettare perché l’arrivo è previsto tra il 2 e il 3, più probabile quest'ultima data per non sovrapporre l’arrivo dello Special One ai quarti di finale di Euro2020 dell’Italia. La proprietà, infatti, vuole che sia il Mou-day e dopo lo sbarco a Ciampino con un volo privato (quasi sicuramente in arrivo dal Portogallo dove ora risiede per evitare i 5 giorni di quarantena previsti per chi invece entra in Italia dalla Gran Bretagna) andrà a Trigoria. Ancora segretezza, invece, sulla presentazione. La domenica successiva (4 luglio) o il 5 sono le date indicate per presentare l’allenatore alla piazza. La volontà del club è di fare le cose in grande e anche per questo l’amichevole del 25 luglio all’Olimpico contro il Craiova servirà per il primo abbraccio dei tifosi allo Special One. Subito dopo la Roma potrebbe partire per un ritiro di 7-10 giorni in Portogallo (o Austria). Con l’inizio della settimana saranno sciolte le ultime riserve sul piano dell’estate che porterà poi all’esordio ufficiale il 19 agosto in Conference League.