Roma-Lecce 1-0, Pisilli: "Giovedì spese tante energie mentali. Bravi a portare a casa il risultato"

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo Roma-Lecce:

Sulla vittoria di misura

"Era una partita molto difficile, venivamo da giovedì dove abbiamo perso tante energie mentali. Bravi comunque a portare a casa il risultato".

Sul ritorno in campo di Angelino

"Siamo tutti contenti che sia tornato. Bravissimo ragazzo, che ha sempre cercato di lavorare al meglio. Non ha mai dato fastidio nel periodo in cui non ha potuto giocare. Siamo e sono veramente contento che oggi sia tornato con noi e spero che da qui alla fine della stagione possa mettere più minuti sulle gambe".

Sulla Nazionale e i Mondiali

"Sì, dobbiamo essere fiduciosi. Siamo l'Italia e non dobbiamo avere paura. Meritiamo di giocare il Mondiale. Sono stato abituato a vedere l'Italia ai Mondiali e spero che quest'estate e sempre sia così".