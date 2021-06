Roma, Mancini verso il rinnovo di contratto: l'entourage del difensore e il club al lavoro

Dopo la delusione per il mancato inserimento nella lista dei 26 per l'Europeo alla soddisfazione per il rinnovo. Gianluca Mancini potrebbe prolungare la propria esperienza alla Roma. Secondo quanto riporta Il Tempo, il club giallorosso e Giuseppe Riso, agente del giocatore, starebbero lavorando per trovare un accordo sul rinnovo di contratto.