Ufficiale Dopo anni di D, arriva il salto tra i pro: Zerminiani è il nuovo Direttore Sportivo del Lecco

L'addio con Antonio Minadeo (promesso sposo del Bari) è stato annunciato qualche ora fa, ma il Lecco ha già reso noto chi sarà il suo sostituto: come nuovo Direttore Sportivo è stato nominato Carlo Maria Zerminiani, che come ultima esperienza ha avuto quella a Piacenza.

Di seguito, la nota del club:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Carlo Maria Zerminiani.

Nato a Verona il 5 dicembre 1990, muove le prime esperienze come scout per Alessandria, Reggiana e Vicenza. Il suo percorso da direttore sportivo inizia a Lumezzane nella stagione 2021/22 vincendo il campionato di Eccellenza. Nell’annata 2022/23 conquista la seconda promozione consecutiva chiudendo al 1° posto il girone B della Serie D. Nel 2023/24 il Lumezzane ottiene il 9° posto nel Girone A di Serie C, conquistando l’accesso ai Playoff.

Nell’autunno del 2024 subentra come direttore sportivo del Piacenza in Serie D, dove conquista la salvezza a fine stagione. Nel 2025/26, sempre con il club emiliano, vince i Playoff del Girone D di Serie D".

E sempre ai canali ufficiali del club, ecco le parole del presidente bluceleste Aniello Aliberti: "Carlo Maria è un profilo giovane che conosce bene i calciatori e il mercato. Il suo profilo ci ha convinto immediatamente. Da subito ha portato idee chiare e fresche all’interno del nostro gruppo di lavoro. Gli porgo a nome della società il più caloroso benvenuto nel mondo bluceleste, nel quale sono certo che sarà un valore aggiunto”.