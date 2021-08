Roma, Mou accoglierebbe volentieri Matic ma è fuori dai parametri dei Friedkin

A Londra Tiago Pinto potrebbe provare a cogliere un'occasione per la mediana e, anche se non si può escludere un altro assalto a Xhaka che non ha ancora rinnovato con l'Arsenal, potrebbe spuntare fuori un nome a sorpresa che sia di gradimento del tecnico portoghese. Per esempio Mourinho accoglierebbe volentieri Matic, che ha già allenato al Chelsea e al Man United, ma età e costi per lo stipendio, lo rendono poco compatibile con la politica dei Friedkin. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.