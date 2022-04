Roma, Mou chiama i tifosi: "Domenica facciamo il riscaldamento per il ritorno col Leicester"

vedi letture

"Peccato per il gol preso, nel secondo tempo non abbiamo tenuto la palla a sufficienza per respirare di più in uscita". Ai canali ufficiali della Roma, José Mourinho torna sul pareggio maturato ieri sera a Leicester col risultato di 1-1: "Però mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale, abbiamo avuto coraggio e abbiamo giocato, ci siamo difesi bene contro una squadra di super qualità. Nel secondo tempo non ci volevamo abbassare così tanto, però un avversario di qualità ti spinge lì. Abbiamo cercato di fare il secondo gol, è un risultato che però lascia speranza e lascia il feeling che una finale la giochiamo al 100 per cento. Non parlo di quella di Tirana, ma di quella di Roma. Però voglio ricordare che domenica c'è una partita, la squadra è stanca e deve giocare domenica dopo averlo fatto giovedì. Giocheremo per finire meglio dell'anno scorso, per finire al quinto posto e giocare in Europa League: abbiamo bisogno dei tifosi, sarà un riscaldamento in vista di giovedì, far sentire ai ragazzi questa emozione. È una stagione incredibile, dura: abbiamo giocato tredici partite di Conference giovedì, abbiamo fatto tre gare di fila fuori casa con Napoli, Inter e Leicester. I ragazzi sono fantastici, i nostri tifosi possono dare un plus di energia".

La squadra è maturata così tanto da poter pensare sia al campionato che alla coppa?

"Adesso dobbiamo pensare a domenica, riposare il più possibile e prepararci per una partita difficile, contro una squadra che sta giocando molto bene e fa più punti di quello che pensavano in molti. Noi vogliamo finire meglio dell'anno scorso, vogliamo giocare l'Europa League: abbiamo due modi per qualificarci, ma se abbiamo la possibilità di farlo attraverso il campionato le partite con Bologna e Venezia possono essere fondamentali".