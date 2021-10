Roma, Mourinho: "Abraham è quell'attaccante che non segna ed è il migliore in campo"

Jose Mourinho, allenatore della Roma, nella conferenza stampa dopo il 2-0 dei suoi all'Empoli, ha così parlato di Tammy Abraham: "Ci sono degli attaccanti che se non segnano non fa niente, altri invece se non segnano allora danno un contributo pari a zero. Poi c'è chi non segna ed è il migliore in campo e questo è Tammy. Ha fatto una partita tremenda".