Roma, Mourinho ammette: "Per migliorare ancora ci serve un regista puro, ma non è facile"

C'è ancora una piccola rivelazione di mercato nelle parole di Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida al Genoa e dopo la chiusura della sessione invernale: "Per migliorare ancora ci serve un regista puro, elemento che in questo momento non abbiamo, è un ruolo difficile e lo cerchiamo. Pellegrini, Mkhitaryan e Oliveira insieme? A Milano abbiamo giocato con Lorenzo, Mkhitaryan e Veretout, quindi si è possibile. Anzi, Sergio è più posizionale di Veretout, Jordan è più di movimento. Abbiamo tante opzioni. Bove sta crescendo tanto e sono contentissimo perché è un ragazzo con qualità e maturità, non è un ragazzino. Stiamo bene a centrocampo, la rosa è più equilibrata. Possiamo giocare con quei tre a centrocampo e con i tre difensori".