Roma, Mourinho: "Betis superiore, ma meritavamo il pari. Puntiamo al secondo posto"

vedi letture

Il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato a caldo ai microfoni di Sky la sconfitta interna contro il Betis Siviglia di questa sera: “Loro hanno più qualità tecnica di noi, più autorità. È facile riconoscere che loro con la palla fra i piedi sono di un altro livello tecnico. Abbiamo avuto molte opportunità per segnare, ma abbiamo sbagliato troppo e il pareggio sarebbe stato il risultato più logico per l’andamento della partita. Difesa? C’è stata un po' di passività, ma sono errori dovuti più alla stanchezza che ad altro. - continua Mourinho - Zaniolo? Io non ho visto nulla, ma l’assistente era lì davanti e qualcosa ha visto. Peccato che non abbia visto un altro giallo per Pezzella che sarebbe stato espulso. Siviglia? Penso che in questo momento pensare di finire primo non è l’obiettivo, loro hanno 9 punti e giocano in casa anche contro l’Helsinki. Dobbiamo finire secondi col rischio di prendere una squadra importante che retrocede dalla Champions League".