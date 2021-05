Roma, Mourinho cerca casa: vorrebbe vivere in centro ma il traffico è un problema

vedi letture

Lo staff di Friedkin è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione romana per José Mourinho. Esclusi hotel a 5 stelle dopo l'esperienza in Inghilterra che non gli permetteva di vivere insieme al resto della famiglia, l'idea del portoghese sarebbe quella di vivere in un grande appartamento in centro città. Al momento però questa è un'ipotesi che non è stata ancora definita perché ci sono da prendere in esame le possibili tempistiche di questa decisione, visto che le distanze con Trigoria e il traffico della capitale potrebbero costringere Mou a spendere un'ora per il tragitto casa-lavoro. Insieme al tecnico, raggiungeranno l'Italia anche i suoi familiari, a cominciare dalla moglie Tami ma anche i filgi Matilde e José. A riportarlo è Il Messaggero.