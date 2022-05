Roma, Mourinho guarda al mercato tedesco: piacciono Kostic e Kalajdzic

Stando a Sky Sport, nella sua edizione tedesca, Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha messo nel mirino Sasa Kalajdzic dello Stoccarda e Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte come rinforzi per la squadra capitolina. Il centrocampista serbo tuttavia ha tante squadre che lo seguono, in Italia in particolare la Juventus.