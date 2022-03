Roma, Mourinho ha chiesto la conferma di Sergio Oliveira: servirà un investimento da 13 milioni

Il centrocampo sarà il reparto che verrà maggiormente rivoluzionato in casa Roma. Ma su tre giocatori Mourinho vuole delle certezze, stando alla Gazzetta dello Sport: su Pellegrini non ci sono dubbi di alcun tipo, Mou ha chiesto di avere ancora con sé anche Sergio Oliveira e Mkhitaryan. Sono due situazioni profondamente diverse tra di loro, con il portoghese che in estate dovrà essere riscattato, con un investimento di 13 milioni di euro.