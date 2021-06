Roma, Mourinho: "Il mio staff fondamentale per me. Voglio conoscere sempre tutti i dettagli"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a XTB. Queste le sue parole: "Quando devo prendere delle decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la "tattica" migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli, prendendosi del tempo per capirli. Devi essere preparato per affrontare ogni eventualità. In questo modo, infatti, puoi adattarti ai momenti di pressione facendo affidamento sulla tua preparazione".

Quanto è importante circondarsi dalle giuste persone?

"È incredibilmente importante e conto molto sul mio staff. Le squadre in questo periodo storico sono molto grandi e ci sono così tanti compiti per un manager che devi sapere che puoi mantenere determinati livelli di qualità anche quando non ci sei. Devi anche essere sfidato e supportato quando si tratta di prendere decisioni chiave per la squadra".