Roma, Mourinho perde Felix e Oliveira per problemi fisici. Recuperato Ibanez, Zaniolo ok

Domani la Roma affronterà lo Spezia in trasferta e alla vigilia José Mourinho, che non ha parlato in conferenza stampa, perde Felix Afena-Gyan e Sergio Oliveira a causa di alcuni problemi fisici, come raccolto da TMW. La buona notizia è il recupero di Roger Ibanez, che dovrebbe essere convocato, anticipando i tempi rispetto alla tabella di marcia. Tutto ok per Nicolò Zaniolo, il quale potrebbe però partire dalla panchina.