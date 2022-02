Roma, Mourinho: "Vincere è come un virus positivo, ti aiuta a definire i tuoi progetti"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato anche delle aspettative per questo finale di stagione: "Non ti so dire se è più importante il quarto posto o vincere una coppa, è difficile. Proviamo a raggiungere tutto, siamo in corsa per la Conference e ci proviamo. La matematica ci dice che possiamo arrivare quarti e ci proviamo. Arrivare quarti è importante economicamente, per il prestigio e per giocare una competizione importante. Però, vincere un trofeo è molto importante. Vincere è come un virus positivo, ti aiuta a definire i tuoi progetti e a gestire le emozioni. Vincere è fondamentale e sarebbe molto importante per noi. L'obiettivo di oggi è vincere con il Genoa".