Roma, nelle prossime settimane il rinnovo di Darboe: base d'intesa 450mila euro

Ebrima Darboe si avvicina sempre di più alla promozione in prima squadra. Il centrocampista giallorosso infatti dovrebbe essere fra gli aggregati alla squadra di José Mourinho in vista della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l'accordo per il suo rinnovo arriverà nelle prossime settimane. La base d'intesa sarebbe sui 450mila euro.