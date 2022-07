Roma, niente lavoro in gruppo per Villar e Diawara. Pinto sta cercando di cedere entrambi

Gonzalo Villar e Amadou Diawara si alleneranno a parte in questa prima parte di preparazione della Roma in vista della prossima stagione. I due sono in uscita e Mourinho ha deciso di non allenarli insieme al resto del gruppo. Adesso Tiago Pinto sta cercando una soluzione in uscita per entrambi ma la cosa si sta rivelando complicata. Hertha Berlino e Augsburg si sono mossi per il guineano ma lo chiedono solo in prestito mentre la Roma lo vuole cedere definitivo. Piace anche al Lecce ed è a questa soluzione che le parti stanno lavorando cercando la formula giusta. Villar invece interessa al Monza, alla Sampdoria e al Celta Vigo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.