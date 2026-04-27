Roma, niente riscatto per Bryan Zaragoza: l’esterno tornerà al Bayern Monaco
Le strategie per il futuro iniziano a prendere forma in casa Roma, dove alcune decisioni sembrano già definite. Tra queste c’è quella legata a Bryan Zaragoza, destinato a non proseguire la sua avventura in giallorosso oltre la stagione in corso.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club avrebbe scelto di non esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo, lasciando così il giocatore sulla strada del ritorno al Bayern Monaco. Una decisione maturata dopo mesi in cui l’esterno offensivo non è riuscito a incidere come ci si aspettava.
Arrivato con aspettative elevate, Zaragoza ha trovato poco spazio e continuità, anche in una fase complicata per il reparto offensivo della squadra. Tra infortuni e difficoltà collettive, il suo contributo non è stato sufficiente per convincere la dirigenza a investire sul suo cartellino. Una scelta che va nella direzione di una riorganizzazione della rosa, con la Roma pronta a valutare profili diversi in vista della prossima stagione.