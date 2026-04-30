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Roma, si ferma Zaragoza: l'esterno salterà il posticipo con la Fiorentina
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Salvo colpi di scena, la Roma che lunedì sera alle 20.45 affronterà la Fiorentina nel posticipo della 35^ giornata di Serie A non avrà a disposizione l'esterno Bryan Zaragoza.
Lo spagnolo, come raccolto dalla nostra redazione, dopo la seduta di allenamento di ieri si è fermato per un'infiammazione al ginocchio che verosimilmente lo costringerà ai box almeno per la prossima partita. Dopo Wesley e Dybala, però, nelle ultime ore il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha recuperato anche Manu Kone. Proseguono nei rispettivi programmi di recupero, invece, sia Pellegrini che Dovbyk.
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