Roma, nuovi sondaggi da Torino e Manchester per Zaniolo e nuovi no giallorossi

Nicolò Zaniolo è tornato ad annusare l'odore dell'erba, ma solo per corse al piccolo trotto come imposto dal dottor Fink, colui che lo ha operato al ginocchio nel secondo calvario in 400 giorni. La Roma continua a scommettere su di lui e ad aspettarlo, tanto da continuare a dire di no a certe telefonate in arrivo da Torino, sponda Juventus e da Manchester. Davanti a sé il giocatore ha due mesi di duro lavoro per poter tornare in campo con l'obiettivo Europeo. Una corrente all'interno del club giallorosso, spinge affinché non affretti il rientro per puntare all'azzurro, cercando una sponda anche nel ct Mancini, verosimilmente si capirà solo strada facendo se riuscirà o meno a rientrare in tempo per aiutare Fonseca e poi la Nazionale. A riportarlo è Libero.