Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ligue 1, 4 giornate a Doukoure dopo l'intervento killer su Fofana. Rosenior: "Mi scuso"

Ligue 1, 4 giornate a Doukoure dopo l'intervento killer su Fofana. Rosenior: "Mi scuso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Calcio estero
Michele Pavese

La Commissione disciplinare della LFP ha inflitto una pesante sanzione a Ismael Doukouré. Il difensore dello Strasburgo, 22 anni, è stato squalificato per quattro giornate effettive in seguito al durissimo intervento da dietro sul giovane attaccante del Lione, Malick Fofana, rimasto gravemente infortunato alla caviglia destra.

Il fallo, avvenuto al 67' della partita valida per la 9ª giornata di Ligue 1, ha costretto il belga ventenne a lasciare il campo in barella. Dopo il controllo del VAR, Doukouré è stato espulso direttamente per gioco violento, mentre gli esami successivi hanno confermato che Fofana dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi.

L’allenatore dello Strasburgo, Liam Rosenior, inizialmente irritato per l’espulsione, ha poi rivisto la propria posizione e chiesto scusa pubblicamente: "Tutti commettiamo errori. Ho reagito a caldo e mi sbagliavo sul cartellino rosso. Mi scuso e auguro a Fofana una pronta guarigione". Nonostante l’assenza di Doukouré, lo Strasburgo ha reagito bene, travolgendo l’Auxerre 3-0. Il Lione, invece, ha subito una rimonta clamorosa sul campo del Paris FC (3-3) dopo essere stato avanti di tre reti.

Articoli correlati
Il Racing Strasburgo blinda Doukouré fino al 2028. È il giocatore con più presenze... Il Racing Strasburgo blinda Doukouré fino al 2028. È il giocatore con più presenze
Strasburgo, mercato da protagonista e un rinnovo importante: Doukoure firma fino... Strasburgo, mercato da protagonista e un rinnovo importante: Doukoure firma fino al 2028
Un talento al giorno, Ismaël Doukouré: al Lille qualcuno si sta mangiando le mani... Un talento al giorno, Ismaël Doukouré: al Lille qualcuno si sta mangiando le mani
Altre notizie Calcio estero
Chiusa l’inchiesta della FA su Paquetà: nessuna squalifica o multa per il brasiliano... Chiusa l’inchiesta della FA su Paquetà: nessuna squalifica o multa per il brasiliano
Echeverri non gioca, il City valuta: il prestito al Bayer si interromperà a gennaio?... Echeverri non gioca, il City valuta: il prestito al Bayer si interromperà a gennaio?
Ligue 1, 4 giornate a Doukoure dopo l'intervento killer su Fofana. Rosenior: "Mi... Ligue 1, 4 giornate a Doukoure dopo l'intervento killer su Fofana. Rosenior: "Mi scuso"
Marsiglia ancora incompiuto, Riolo: "De Zerbi deve trovare un equilibrio, troppa... Marsiglia ancora incompiuto, Riolo: "De Zerbi deve trovare un equilibrio, troppa discontinuità"
Aston Villa, Elliott non gioca ed è deluso. Il Liverpool pronto a richiamarlo a gennaio... Aston Villa, Elliott non gioca ed è deluso. Il Liverpool pronto a richiamarlo a gennaio
Xabi Alonso chiude il caso Vinicius: "Tutto risolto mercoledì, ha parlato in modo... Xabi Alonso chiude il caso Vinicius: "Tutto risolto mercoledì, ha parlato in modo impeccabile"
Il presidente del Sanatatea Cluj entra nella storia del calcio rumeno: in campo a... Il presidente del Sanatatea Cluj entra nella storia del calcio rumeno: in campo a 61 anni
Copa Libertadores, è sempre più dominio brasiliano: 5 delle ultime sei finali sono... Copa Libertadores, è sempre più dominio brasiliano: 5 delle ultime sei finali sono derby
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.1 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.2 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.3 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.4 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.5 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.6 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.7 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie A n.2 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, chi è Lopez. Il DS che a gennaio ha fatto grandi affari con City e Tottenham
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho assoluto rispetto di Tudor"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine news Serie A n.4 Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Ho provato sensazioni bellissime ad arrivare alla Juve"
Immagine news Serie A n.6 Il consigliere federale Gozzi: "L'idea della Superlega non era così campata in aria..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, scongiurato un nuovo infortunio per Pedrola: test medici escludono lesioni
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Possanzini si gioca tutto a Genova. Per l'eventuale post, prende quota Modesto
Immagine news Serie B n.4 Spezia, preoccupa Esposito: è alle prese con un problema flessore. Si teme un mese di stop
Immagine news Serie B n.5 Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.2 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.4 L'ex Emerson svela: "Potevo tornare al Livorno. E se in futuro chiama di nuovo..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.6 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…