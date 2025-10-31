Ligue 1, 4 giornate a Doukoure dopo l'intervento killer su Fofana. Rosenior: "Mi scuso"

La Commissione disciplinare della LFP ha inflitto una pesante sanzione a Ismael Doukouré. Il difensore dello Strasburgo, 22 anni, è stato squalificato per quattro giornate effettive in seguito al durissimo intervento da dietro sul giovane attaccante del Lione, Malick Fofana, rimasto gravemente infortunato alla caviglia destra.

Il fallo, avvenuto al 67' della partita valida per la 9ª giornata di Ligue 1, ha costretto il belga ventenne a lasciare il campo in barella. Dopo il controllo del VAR, Doukouré è stato espulso direttamente per gioco violento, mentre gli esami successivi hanno confermato che Fofana dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi.

L’allenatore dello Strasburgo, Liam Rosenior, inizialmente irritato per l’espulsione, ha poi rivisto la propria posizione e chiesto scusa pubblicamente: "Tutti commettiamo errori. Ho reagito a caldo e mi sbagliavo sul cartellino rosso. Mi scuso e auguro a Fofana una pronta guarigione". Nonostante l’assenza di Doukouré, lo Strasburgo ha reagito bene, travolgendo l’Auxerre 3-0. Il Lione, invece, ha subito una rimonta clamorosa sul campo del Paris FC (3-3) dopo essere stato avanti di tre reti.