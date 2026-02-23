Rashford convince a Barcellona, ma il riscatto è in bilico. E spunta Fofana come alternativa

Nonostante l’impatto con il Barcellona sia stato più che positivo, con dieci reti in 34 presenze nelle varie competizioni, il futuro di Marcus Rashford in blaugrana non è affatto scontato. Arrivato in estate in prestito dal Manchester United il classe ‘97 si è calato immediatamente nella nuova realtà dove ha ritrovato continuità di rendimento e si trova bene anche a livello ambientale. Per trasformare il suo acquisto in definitivo servono però circa 30 milioni di euro e non tutti nella dirigenza catalana sono convinti di investire una cifra simile per il nazionale inglese soprattutto in un momento sempre complicato a livello finanziario.

L'alternativa a Rashford - Per questo, come riferisce Sport, il Barcellona starebbe pensando a un sostituto più giovane su cui investire nella prossima stagione: il nome è quello di Malick Fofana, classe 2005, del Lione che attualmente è fermo per un problema alla caviglia dopo aver segnato due reti nelle prime nove gare di campionato.

Il costo del cartellino dell’esterno belga si attesta anch’esso sui 30 milioni di euro, ma la giovane età del calciatore, che ha caratteristiche tecniche e tattiche simili a Rashford, sembra convincere maggiormente la dirigenza del Barcellona in ottica futura. Tutto però dipenderà dalle elezioni che si terranno il prossimi 15 marzo visto che in caso di cambio dei vertici societari i programmi per il futuro potrebbero cambiare completamente.