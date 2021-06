Roma, occhi puntati su Daka del Salisburgo: il nuovo bomber del campionato svizzero

Spunta un nome nuovo per l'attacco della Roma: si tratta di Patson Daka, zambiano di 22 anni che nelle ultime due stagioni ha segnato 51 gol in 59 presenze nel campionato svizzero con la maglia del Salisburgo. Interessa per età, forza fisica e per lo stipendio ancora abbordabile. Però il contratto fino al 2024 che ha con il club della Red Bull, costringerà le società interessate a trattare per il prezzo del cartellino. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.