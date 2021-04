Roma, occhi su Koopmeiners per il centrocampo: l'AZ lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro

Uno dei prossimi obiettivi della Roma per il calciomercato estivo, il primo targato Tiago Pinto, sembra essere Teun Koopmeiners. 23 anni, capitano dell’Az Alkmaar, centrocampista col vizio del gol (17 con 8 rigori in 36 partite in stagione). All'occorenza difensore, ma il suo ruolo è quello del play basso. Il cartellino del giocatore mancino si aggira, come riporta La Gazzetta dello Sport, sui 20-25 milioni.