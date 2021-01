Roma, Pellegrini primo ammonito di serata. Giallo pesante: salterà la Juventus

vedi letture

Brutta notizia, in prospettiva, per i tifosi della Roma: con l'ammonizione rimediata da Lorenzo Pellegrini al minuto 17, scatterà la squalifica per il centrocampista giallorosso, che era tra i diffidati. Una partita tutt'altro che banale, visto che la squadra di Fonseca è attesa dalla sfida in casa della Juventus.