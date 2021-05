Roma, Pellegrini va ko: almeno 15 giorni di stop per una lesione. Salta l'ultima di A e San Marino

vedi letture

Cattive notizie per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, infatti, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il responso è arrivato in seguito agli esami strumentali svolti nelle ultime ore (il giocatore aveva accusato dei problemi durante il derby contro la Lazio). Per Pellegrini - riporta Sky Sport - adesso serviranno almeno 15 giorni di stop: salterà l'ultima gara di campionato contro lo Spezia - decisiva per la Conference League - e la prima amichevole dell'Italia contro San Marino (da valutare, eventualemente, per la seconda gara contro la Repubblica Ceca).