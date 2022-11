Roma, per arrivare a Ndicka serve piazzare Kumbulla. Piace alla Fiorentina

vedi letture

Il Messaggero di oggi parla anche delle richieste di Mourinho per il mercato invernale della Roma: il tecnico vorrebbe un centrale mancino, ma anche per prendere Evan N'Dicka dell'Eintracht in scadenza a giugno, servirebbe piazzare Marash Kumbulla. L'albanese piace alla Fiorentina e non da oggi.