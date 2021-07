Roma, per la fascia sinistra si valuta anche il profilo di Matías Vina del Palmeiras

vedi letture

La Roma valuta anche il profilo di Matías Viña per la fascia sinistra. Il club giallorosso in questi giorni è al lavoro per trovare un calciatore che possa sopperire all'infortunio di Spinazzola e - riporta 'Sportitalia' - nel mirino c'è anche il calciatore del Palmeiras, cercato in passato anche dal Milan.