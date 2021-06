Roma, per Xhaka i giallorossi sono fermi all'ultima offerta: 15 milioni di euro

Secondo quanto scrive Il Tempo oggi in edicola, la Roma non si è mossa dall'ultima offerta presentata all'Arsenal per Granit Xhaka, per un valore di 15 milioni di euro. La richiesta dei Gunners resta di 20 e la squadra dell'Emirates alla fine potrebbe anche decidere di tenere il giocatore, visto che il suo contratto scade tra due anni.