Roma, Pinto: "Ci aspettavamo tutti di più da Abraham, ma sappiamo il professionista che è"

Tiago Pinto, general manager della Roma, prima del match con la Real Sociedad è intervenuto al microfono di DAZN: "Sappiamo che è una squadra molto forte, che anche in Liga sta facendo bene e all'Olimpico ci ha messo in difficoltà. Non si sottovaluta mai la Real Sociedad. Sappiamo che sarà difficile, così come sappiamo che abbiamo vinto la prima partita. Non abbiamo tempo per pensare a ciò che è successo domenica scorso e quello che succederà domenica prossima, anche la formazione lo dimostra, siamo concentrati su questa partita. Abraham? La Roma ha due attaccanti forti. Tammy può fare di più, ci aspettavamo anche noi di più, ma le stagioni degli attaccanti cambiano da un momento all'altro. Ogni tanto la fiducia va giù, conosciamo il professionista e può darci tanto fino alla fine della stagione".