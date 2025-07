Ufficiale Roma, preso un attaccante spagnolo per le giovanili. Ecco il 2009 Corredera

La Roma ha depositato in queste ore in Lega Serie A il contratto di Miguel Romero Corredera (16 anni), attaccante spagnolo classe 2009 che arriva nella Capitale d'Italia dalle giovanili del Las Rozas, in Spagna. Acquisto a titolo definitivo per i giallorossi.

Chi è Corredera. Nonostante sia molto giovane, l'attaccante ha già debuttato in prima squadra e in questa stagione ha segnato 14 gol in 21 partite con la formazione giovanile Cadete A. La Roma ha superato la concorrenza di Real Madrid e Atletico Madrid offrendo al calciatore, considerato uno dei migliori talenti del calcio spagnolo e paragonato a Karim Benzema per stile di gioco, un contratto triennale e una proposta economica più allettante.